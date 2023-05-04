تضامن النواب: كلمة الرئيس السيسي ضربة البداية نحو الجمهورية الجديدة

اعتبر المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، الكلمة التاريخية التي القاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الافتتاحية العامة لبدء الحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء بمثابة ضربة البداية نحو الجمهورية الجديدة لوضع خارطة طريق للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية مؤكداً ضرورة أن تعطى جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى هذا الحوار أولوية قصوى لمختلف القضايا التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى .

وأعرب " المير " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن جلسات الحوار الوطني ستكون معبرة عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية خاصة بعد اعلان إدارة الحوار الوطني عن استقبال نحو 100 ألف مقترح من المواطنين مما يؤكد حرص كل المصريين على انجاح هذا الحوار الوطنى الذى يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحرص كل الحرص على مشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل أفضل لمصر وشعبها .

كما اعتبر المهندس الحوار الوطني بمثابة فرصة تاريخية وحقيقة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر وتأكيد حقيقى علي رغبة القيادة السياسية ومختلف مؤسسات الدولة في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي موجهاً تحية قلبية لجميع القائمين على ادارة الحوار الوطنى خاصة أن إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار.

كما وجه المهندس حسن المير تحية قلبية لكل القوى السياسية والشعبية والحزبية التى حرصت على المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى وتقدمت بجميع رؤاها حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية والثقافية وغيرها معرباً عن ثقته التامة فى أن الرئيس السيسى سوف يستجيب لجميع القرارات والتوصيات التى سوف تصدر عن الحوار الوطنى والعمل على اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات الرئاسية لتنفيذها.

وقال المهندس حسن المير إن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بكل ما يدور من مناقشات داخل جلسات الحوار الوطنى هو الضمانة الحقيقية لنجاح هذا الحوار التاريخى والمهم وتحقيقه لجميع أهدافه مؤكداً أن ما تم داخل الجلسة الأولى للحوار الوطنى يؤكد حرص كل القوى السياسية على استكمال جميع جلسات الحوار الوطنى وانجاحه .