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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار العقاري بعد موافقة النواب على قانون الجنسية

استثمار عقاري
استثمار عقاري

وافق مجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 واعلن جبالي موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد ان توافرت الأغلبية اللازمة له  .    

 

و استهدفت التعديلات الجديدة لمشروع قانون الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

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بشكل نهائي.. فئات تحصل على الجنسية المصرية دون رسوم

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10 آلاف دولار .. طرق الحصول على الجنسية المصرية بعد موافقة النواب

نصت المادة 4 مكرر على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو إيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة او كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.


كمت يجوز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

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