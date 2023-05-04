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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحريك سعر السولار

محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

صدى البلد

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، تعريفة الركوب الجديدة والتي تقرر زيادتها "بنسبة 10 % عن تعريفة الركوب السابقة" على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية، حيث  قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارًا من الساعة 2من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن .

 وفيما يلي أسعار الأجرة بين القرى والمراكز والمحافظات بمواقف بني سويف في الجداول المرفقة.

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف

تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة ببني سويف
تعريفة الركوب تعريفة الركوب الجديدة ببنى سويف بني سويف الركوب سيارات الأجرة

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