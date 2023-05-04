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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بيان عاجل من البنك المركزي الأوروبي

صدى البلد

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم، إن الحرب الروسية الأوكرانية خطر قائم ومستمر في الاقتصاد. مؤكدا، أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة أطول من اللازم.

وأكد المركزي الأوروبي، أن التضخم المرتفع تسبب بفقدان بعض القدرات الشرائية، مضيفا، أن التضخم مستمر بالارتفاع بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، مع اختفاء أزمة الطاقة على الحكومات تغيير إجراءاتها دون ضغوط تضخمية.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلي أن النمو الاقتصادي وصل مستويات ما قبل كورونا.

وقد أعلن البنك المركزي الأوروبي، عن رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل مستوى الفائدة الى 3.75%.

وجاء ذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مجددا 25 نقطة أساس للمرة العاشرة علي التوالي، مضيفا أن التضخم يبقى مرتفعا ومحفوفا بالمخاطر.

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