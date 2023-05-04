استعدادات مكثفة لحفل أصالة.. ومفاجأة للجمهور

تواصل الفنانة السورية أصالة تقديم كل ما هو مختلف في حفلها المرتقب ٥ مايو في Le lac du caire، فبعد أن أعلنت عن تقديم ليلة استثنائية للحضور تستعيد معهم فيها كل الذكريات، فإنها ستقدم فيلما وثائقيا سيعرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

تعاقدت أصاله مع منصة شهيرة على ليكون حفلها المقرر غدا مباشر علي المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وامام نجمتهم المفضلة.

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في اول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.