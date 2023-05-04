عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعدادات مكثفة لحفل أصالة.. ومفاجأة للجمهور

صدى البلد

تواصل الفنانة السورية أصالة تقديم كل ما هو مختلف في حفلها المرتقب ٥ مايو في Le lac du caire، فبعد أن أعلنت عن تقديم ليلة استثنائية للحضور تستعيد معهم فيها كل الذكريات، فإنها ستقدم فيلما وثائقيا سيعرض قبل الحفل عن حياتها وعملها أشياء لا يعرفها عنها الجمهور.

أخبار الفن| رامي صبري لـ«أصالة»: انتي مصر.. ووفاة الشاعر الغنائي أيمن الطويل.. وسلوى عثمان: ياريت أبقى ربع فردوس عبدالحميد

نحبك ونحترم وجودك|رامى صبري لـ أصالة بعد المطالبات بمنع حفلها: انتي مصر

تعاقدت أصاله مع منصة شهيرة على ليكون حفلها المقرر غدا مباشر علي المنصة ليتمكن محبيها في كافة العالم الذين لن يستطيعوا القدوم إلى مصر لمشاهدة نجمتهم المفضلة، متابعة الحفل وكأنهم متواجدين في قلب القاهرة وامام نجمتهم المفضلة.

وسيكون هذا الحفل بداية جولة غنائية مختلفة في عدد من الدول العربية منها السعودية والامارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين A5 التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي في اول تعاون بينهم، حيث يعمل خالد علي تجهيز فيلم قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات وعلاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها.

اخبار الفن الامارات والمغرب السعودية والامارات السورية أصالة الشاعر الغنائي أيمن الطويل الفنانة السورية أصالة الفنانة السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

موضوعات متعلقة

فيلم "أنيميشن" في الافتتاح.. تفاصيل مهرجان أفلام السعودية التاسع

أروى جودة تكشف كواليس تحضيرها لـ شخصية "حُسن" في مسلسل رسالة الإمام

نجل توفيق الدقن يحكي موقفا محرجا لوالده مع بنت الجيران وسبب هروبه من الزمالك

بنات عبد الرحمن يطوف عدد من الدول الاوروبية فى مايو الحالى

سيمفونية مالر الثالثة على المسرح الكبير بالأوبرا

منها "مافيش فلوس".. مجد القاسم يستعد لطرح 3 أغنيات جديدة

فقرة موسيقية لنسمة عبد العزيز.. الترتيبات النهائية لحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

أروى جودة: هكذا تغلبت على صعوبة الفصحى في رسالة الإمام

ترشيحاتنا

انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الخارجية: الاتصالات مع الوزراء العرب للتشاور وتنسيق المواقف حول السودان وسوريا

بسبب حجب الأدلة.. صدام كبير بين محاميي ترامب والمدعين العامين في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ