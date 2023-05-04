عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| رامي صبري لـ«أصالة»: انتي مصر.. ووفاة الشاعر الغنائي أيمن الطويل.. وسلوى عثمان: ياريت أبقى ربع فردوس عبدالحميد

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

وفاة الشاعر الغنائي أيمن الطويل عن عمر 42 عاماً

توفي اليوم الخميس الشاعر الغنائي  أيمن الطويل عن عمر يناهز 42 عاما ، بعد مسيرة فنية طويلة .

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب : "وداعــــاً الشــــاعر الطــــيب أيمـــــن الطــــويـل ايمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب".

نحبك ونحترم وجودك|رامي صبري لـ أصالة بعد المطالبات بمنع حفلها: انتي مصر

حرص الفنان رامي صبرى على دعم المطربة أصالة بعد المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب فى مصر غدًا.

وشارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا.. في مصر ٥/٥ وأنا أول الحاضرين”.

جمعنا عدم الإنجاب.. سلوى عثمان عن تشبيهها بفردوس محمد: ياريت أبقى ربعها

ردت الفنانة سلوى عثمان، على بعض التعليقات التى شبهتها فى الآونة الأخيرة بالفنانة فردوس محمد، خاصة بعد مشاركتها فى مسلسل “سوق الكانتو”.

وقالت سلوى عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ياربت ابقي ربعها ، فردوس محمد فنانة قديرة ، وتشعر وكانها أم لجميع المشاهدين . 

وأضافت سلوى عثمان “الفنانون كانوا يشعرون بأن فردوس محمد بمثابة والدتهم، حتى أن الفنانة فاتن حمامة قامت بالسفر معها للخارج حين تعرضت الأولى لوعكة صحية”.

“سوق الكانتو الشاعر الغنائي أيمن الطويل الفنانة سلوى عثمان الفنان رامي صبري رامي صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

مدمن مخدرات.. روسيا تهاجم الرئيس الأوكراني بسبب خطابه في المحكمة الجنائية الدولية

تصعيد خطير .. إعلان مقلق من روسيا بعد الهجوم على الكرملين

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. بيان عاجل من البنك المركزي الأوروبي

خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة| اعرف الفئات المستحقة

احذر .. تعرف على ممنوعات مباراة السوبر بين الأهلي و بيراميدز

فرص سقوط أمطار .. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث ليلا |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ