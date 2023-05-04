أخبار الفن| رامي صبري لـ«أصالة»: انتي مصر.. ووفاة الشاعر الغنائي أيمن الطويل.. وسلوى عثمان: ياريت أبقى ربع فردوس عبدالحميد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

توفي اليوم الخميس الشاعر الغنائي أيمن الطويل عن عمر يناهز 42 عاما ، بعد مسيرة فنية طويلة .

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب : "وداعــــاً الشــــاعر الطــــيب أيمـــــن الطــــويـل ايمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب".

حرص الفنان رامي صبرى على دعم المطربة أصالة بعد المطالبات المتزايدة بمنع حفلها المرتقب فى مصر غدًا.

وشارك الفنان رامي صبري، صورة تجمعه بالفنانة أصالة عبر حسابه بتطبيق انستجرام معلقا: “أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن ولا يوجد كلام يوصفها .. انتي مصر والوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك في بلدك وسطنا.. في مصر ٥/٥ وأنا أول الحاضرين”.

ردت الفنانة سلوى عثمان، على بعض التعليقات التى شبهتها فى الآونة الأخيرة بالفنانة فردوس محمد، خاصة بعد مشاركتها فى مسلسل “سوق الكانتو”.

وقالت سلوى عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ياربت ابقي ربعها ، فردوس محمد فنانة قديرة ، وتشعر وكانها أم لجميع المشاهدين .

وأضافت سلوى عثمان “الفنانون كانوا يشعرون بأن فردوس محمد بمثابة والدتهم، حتى أن الفنانة فاتن حمامة قامت بالسفر معها للخارج حين تعرضت الأولى لوعكة صحية”.