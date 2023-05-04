وفاة الشاعر الغنائي أيمن الطويل عن عمر 42 عاماً

توفي اليوم الخميس الشاعر الغنائي أيمن الطويل عن عمر يناهز 42 عاما ، بعد مسيرة فنية طويلة .

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب : "وداعــــاً الشــــاعر الطــــيب أيمـــــن الطــــويـل ايمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب".

الشاعر الغنائي أيمن الطويل

وإضافة حسين زكريا : "الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون) رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان قد تعاون أيمن الطويل مع العديد من من المطربين ومنهم أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم.