عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الشاعر الغنائي أيمن الطويل عن عمر 42 عاماً

إيمن الطويل
إيمن الطويل

توفي اليوم الخميس الشاعر الغنائي  أيمن الطويل عن عمر يناهز 42 عاما ، بعد مسيرة فنية طويلة .

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب : "وداعــــاً الشــــاعر الطــــيب أيمـــــن الطــــويـل ايمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب".

الشاعر الغنائي  أيمن الطويل

جمعنا عدم الإنجاب.. سلوى عثمان عن تشبيهها بفردوس محمد: ياريت أبقى ربعها

مصطفي خاطر يكشف موعد بدء الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي .. خاص

وإضافة حسين زكريا : "الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون) رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكان قد  تعاون أيمن الطويل مع العديد من من المطربين  ومنهم أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم.

 

 

 

أحمد سعد مدحت صالح الشاعر الغنائي أيمن الطويل أيمن الطويل وفاة إيمن الطويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

ترشيحاتنا

استراليا: تتويج الملك تشارلز الثالث رمزًا لحقبة الاستعمار البريطاني

بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

لأول مرة.. العاهل المغربي يقرر اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بمعهد ناصر

هروب الكلاب الأبرز.. 4 حالات تعرض حائز الحيوانات الخطرة للسجن والغرامة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم فى النقد الأجنبى وتهريب العملات خارج البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ