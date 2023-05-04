دعاء تحصين الأبناء والأطفال من العين

دعاء تحصين الأبناء من العين، يعد هذا الدعاء من أهم الأدعية لحماية الأطفال، حيث يأتي ضمن الأدعية التي يبحث الكثير من المسلمين عنها عبر جوجل، والخوف على الابناء من الحسد أكثر الامور التي يخشاها الوالدين ، ويكون الحسد أكبر إذا تميز الطفل في مجال معين أو تحقيقه، للنجاح عن غيره لذلك تكون الأدعية هي سبيل النجاة من كل سوء، وفيما يلي دعاء تحصين الأبناء من العين.

دعاء تحصين الأبناء من العين

دعاء تحصين الأبناء من العين، قراءة آية الكرسي عند النوم، ففي الحديث الصحيح أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، قراءة خواتيم سورة البقرة، فمن قرأها في ليلة كفتاه. متفق عليه.

ويستحب تعويذ الصبي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، فيقول: “أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة”. أخرجه البخاري في صحيحه، وكثرة ذكر الله من تلاوة القرآن، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والاستغفار، والصلاة على النبي ﷺ، فهذا من أنفع ما يحفظ به العبد نفسه وأهله وولده.

- اللهم احفظ أولادي ولا تجعل ابتلائي فيهم ، واحفظهم من كل مكروه أو شر قد يصيبهم، اللهم كما حفظت كتابك الكريم احفظ أبنائي من الشيطان الرجيم.

- اللهم احفظ أبنائي من الأمراض والأسقام اللهم إني أستودعك أبنائي فهم قطعة من قلبي وقد غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغب ، فيا الله احفظهم حفظًا يليق بعظمتك.

- اللهم إني أستودعك ذريتي يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سووء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السووء.

-اللهم إنى استودعك أبنائى من شر ووسوسة الشيطان. أعوذ بالله العلي العظيم أبنائي من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن. حصنت أبنائي بذي القوة والجبروت، و من شرور الشياطين وشرور الإنس. اللهم يا سميع يا عليم، يا حافظ من كل شيطان رجيم، ويا مالك الملك ويوم الدين أسألك أن تحفظ أبنائي من شر الإنس والجن. حصنت أبنائي بالله العلي العظيم من خبث وخبائث الشياطين، حصنت أبنائي بالله العلي العظيم من مكر ومكائد الشياطين.



دعاء تحصين الأولاد عند خروجهم من المدرسة

دعاء تحصين الأولاد عند خروجهم من المدرسة، يحرص الكثير من الناس على تحصين أبنائهم قبل خروجهم من المنزل إلى المدرسة، خاصة وإن لم يكن الحسد موجودا لكن قد يؤثر بالسلب عليهم، وأوجد الله عز وجل لكل داء دواء ، ودواء الحسد هو القرآن والذكرسورة الفاتحة: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم. الْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ * الرّحْمنِ الرّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ * إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّآلّينَ .

-اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لّهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إِلاّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ » الآية 255 من سورة البقرة.

آمَنَ الرّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير * لاَ يُكَلّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبّنَا وَلاَ تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقـَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » الآيات 285- 286 من سورة البقرة.

سورة الإخلاص: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ * اللّهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ».

سورة الفلق: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الْفَلَقِ * مِن شَرّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرّ النّفّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ».

سورة الناس: بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم.. «قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ النّاسِ * مَلِكِ النّاسِ * إِلَهِ النّاسِ * مِن شَرّ الْوَسْوَاسِ الْخَنّاسِ * الّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ* مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ.

- اللهم عافهم من كل آفة وعاهة ومن سووء الأسقام والأمراض ومن شر الليل وما يحويه ومن شر عين كل حاسد وحاقد ومن أصدقاء السووء.

- اللهم أصلح شأن أبنائي وبارك لي فيهم ، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمن سواك، وأبعد عنهم يا الله كل شر قد يلحق بهم.

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا » الآية 32 من سورة النساء

-أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَىَ مَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مّلْكًا عَظِيمًا » الآية 54 من سورة النساء.

دعاء تحصين الأطفال

دعاء تحصين الأطفال، يعد الدعاء هو السبيل والطريق الأفضل الذي يلجأ إليه العبد في مختلف امور حياته، لذا دعاء تحصين الأطفال فيه طلب المدد والإعانة من الله عز وجل على حماية الطفل، اللهم إنّك وهبتني أبنائي من غير حول لي ولا قوّة، فأنبتهم نباتًا صالحًا واحفظهم بعينك التي لا تنام، فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم، ربِّ أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربِّ إجعلهم من عبادك الصالحين المقرّبين.

اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لما تحبّ وترضى، واجعل في طريقهم من يخافونك، ربِّ أبعد عنهم كلّ شر، واغنهم بحلالك عن حرامك، وبرحمتك عمّن سواك، اللهم ارزق أبنائي زوجاتٍ صالحات وبناتي أزواجًا صالحين، واكتب لهم يا كريم الذّرية الصالحة.

اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله ارزقهم رزقاً كالأمطار حين تصب، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل كل أيامهم عيد يا الله، وارزقهم عمراً مديداً، واجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، اللهم يا عزيز يا جبار.

اللهم أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل صالح ترضاه وأصلح لي في ذريتي.