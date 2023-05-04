قبل بيعها بالأسواق.. الداخلية تضبط 200 طن جبن فاسد داخل مخزن بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (المدير المسئول عن مخازن لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس ، بالغش والتدليس وحيازته مواد غذائية (جبن أبيض – جبن رومى – زبدة بقرى) مجهولة المصدر وبدون مستندات ويشتبه فى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تم استهداف المخازن المشار إليها وأمكن ضبط المذكور وبتفتيش المخازن عُثر بداخلها على (109 طن و200 كيلو جرام "جبن أبيض" – 87 طن و 520 كيلو جرام "جبن رومى" – 330 كيلو جرام "زبدة بقرى" – طن و 200 كيلو جرام "ملح خشن").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.