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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومي تنعي ايلي شويري: الاغنية اللبنانية الأصيلة وزمنها المجيد

صدى البلد

نعت المطربة ماجدة الرومي الفنان ايلي شويري الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ84 عاما، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية

وكتبت عبر حسابها على انستجرام:" أحزنني خبر رحيل الكبير الصديق #ايلي_شويري بعد عمرٍ من عطاءاتٍ خالدة ستبقى ما دمنا ودامت لنا الاغنية اللبنانية الأصيلة وزمنها المجيد.

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وتابعت:"مَن مِنّا لم يغنّ أناشيده الوطنيّة العظيمة وأغانيه الشرقيّة العريقة الاصيلة القريبة للقلب قُربَه لشرايينه؟
مَن مِنّا لم يستمتع بأدائه الشرقيّ المتقن، ولم يطرب لسماع هذا البلبل اللبنانيّ الفريد الذي قضى العمر متنقّلاً بصوته العذب وأعماله الرائعة بين إسمٍ فنّي كبيرٍ وآخر وعملٍ فنّي مجيد وآخر؟!

وأضافت:"ألا فاسترح يا زميلي الحبيب، واهنأ واثقًا أن اسمك باقٍ مكتوباً بالذهب في كتاب أمجاد الأغنية اللبنانية الخالدة الى الابد، لبناتك الغاليات وعائلتك الكريمة الصبر والسلوان مِن بعدِك وطول البقاء.


إيلي شويري اشتهر بأنه "أبو الأناشيد الوطنية" في لبنان، فمنذ بداياته الفنية ترجم شويري عشقه لبلده بالأناشيد، ومنها "بكتب اسمك يا بلادي"، التي ألّفها ولحّنها عام 1973، إلى جانب "صف العسكر" و"يا أهل الأرض" وأغنية "تعلا وتتعمر يا دار" التي غنتها صباح و"أيام اللولو" بصوت الشحرورة وسميرة توفيق.

الاعلام اللبنانية الصبر والسلوان المطربة ماجدة الرومي سميرة توفيق مطربة ماجدة الرومي مسلسل ستهم

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