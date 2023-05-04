برلمانى يطالب المستأجرين بالحصول على وحدات الإسكانى الإجتماعى بدلا عن الإيجارات القديمة

أيد حشمت ابو حجر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالب المواطنين بالغاء قانون الإيجار القديم وإستغلال الحوار الوطنى فى تقديم حلول لهذا الملف الشائك.

وقال “ابو حجر” لـ"صدى البلد"، إن أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة ولكنها قديمة جدا والقانون يجب ان يتم تعديله لإرجاع الحقوق لأصحابها، مؤكدًا على ضرورة إعطاء مهلة تتراوح بين 5 لـ 7 سنوات للمستأجر لتوفيق اوضاعه.

الاستغناء عن الوحدات السكانية المؤجرة

وطالب عضو مجلس النواب من المستأجرين بضرورة اللجوء الى الوحدات السكانية الخاصة بالدولة للحصول على مسكن مناسب باسعار مناسبة والاستغناء عن وحدات السكانية الخاصة بالإيجارات القديمة.

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من المواطنين قام بتقديم عدد ضخم من الشكاوى ونشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تؤكد ضرورة فتح ملف الإيجار القديم وإلغاء القانون القديم فى أسرع وقت وفتح الملف بالحوار الوطنى لوضع حلول قاطعة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.