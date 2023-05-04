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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البدء في إنشاء مجمع لمواقف سيارات الأجرة بملوي بالمنيا

مجمع مواقف ملوي
مجمع مواقف ملوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، عن البدء في أعمال إنشاء مجمع المواقف من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم داخل المدينة.

 

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من جانبه أوضح اللواء ا.ح أحمد السايس، رئيس المركز، أنه تم التنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، للبدء في إنشاء مجمع المواقف الجديد، على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، كما أجري معاينة علي الطبيعة للارض التي سيجري إنشاء الموقف بيها حيث سيضم جميع المواقف مما يساهم في تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقا للصالح العام، مؤكداً على أنه لن يسمح لأي سيارة بالتحميل من داخل المدينة.

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