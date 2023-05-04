مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

في كثير من الاحيان يقدم احد طرفي العلاقة الكثير من التنازلات ، لكن قد يقدم أحد الطرفين تنازلات أكثر من الآخر، فتصبح العلاقة غيرمتوازنة ، وهذا بحدّ ذاته يسبب فشل العلاقة ووصولها إلى طريق مسدود في أغلب الأحيان. ، لذلك يجب على الطرفين أن يفهموا التنازلفي الحب بطريقة صحيحة وأن يتصرفوا وفق هذا الفهم كي تكون العلاقة متوازنة لا يطغى فيها طرف على آخر، وألا يتنازل شخص بشكلٍدائم بينما ينتظر الآخر التضحيات..ولان كثرة التضحيات يؤدي تدريجيا الي التنازل ، ولان الكثير من الأزواج لديهم مفهوم خاطئ عن كثرةالتضحية ، وللاسف لا تشعر المرأة إلى أي مدى سوف تقودها كثرة التضحيات الي التنازل .. نوضح في هذا التقرير الفرق التضحياتوالتنازلات و الاثار والمخاطر الناتجة عن كثرة التنازلات في الحياة الزوجية ..

يقول الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية ان هناك فرق بين التنازلات والتضحيات ..

فالتنازل الإيجابي فن لا يجيده الكثيرون، بالرغم من أهميته في إدارة الحياة الأسرية ، حيث إن التنازلات المتبادلة هي التي تقف أماممصاعب الحياة وتحدياتها المستمرة،كما ان التنازل هو التخلي عن شيء ما أو بعض الأشياء للوصول إلى طريقة للتفاهم مع الشريك ،وليس هناك شخصيات متماثلة تمامًا، وبالتالي فالتنازل لا بد منه كي تمضي العلاقات على خير ويعيش الحب ، لهذا يحتاج أحد الشريكينإلى التنازل فقط إن كان التنازل متبادلًا. هذا هو الجانب الإيجابي للتنازل، بإيجاد حل يرضي الطرفين فيكونا سعيدين معا، كما انه يجبأن يُقدر الطرفين قيمة تنازلهما لأجل الآخر وتبنى بذلك الذكريات الطيبة.

أما التضحية :

فهي درجه أعلى من العطاء، يتخلى فيها الفرد من نفسه، عن أمور ضرورية وحيوية من الصعب التخلي عنها عادة، وعلى أرض الواقع لابدمن تقديم تنازلات إيجابية من أجل ضمان الاستقرار الأسري، فعندما يجد أفراد الأسرة أن لكل منهم رغبات واحتياجات لا تتفق مع ما يريدهالآخر، سواء كان ذلك في المواقف الصغيرة أو المحكات الكبيرة، لابد من تنازل أحد الأطراف للوصول لأفضل الحلول، لتستمر الحياة بعدلوتوافق .

وعن الاثار السلبية والمخاطر الناتجة عن كثرة التنازلات في الحياة الزوجية يؤكد الدكتور وليد هندي ان هناك العديد من نماذج تنازل المرأةمنها المقبول ومنها المرفوض ولكن في النهاية تؤثر عليها بالسلب ومنها :

- تحملها العديد من الضغوطات النفسية وفي المقابل يأتي الرجل ليقول لها ماذا تفعلين؟ ولا يهتم بمشاعرها .

⁃إهمال فكرة أنها امرأة وتقبل علي نفسها التجريح والعنف

- التغاضي عن أخطاء الزوج وخيانته وهذا أمر غير مقبول بالمرة .

-إذا كانت المرأة محبة للعمل فتترك العمل من أجل الحفاظ على الأسرة والتضحية بدراستها من أجل ذلك.

-تنازل المرأة من أجل زوجها وأسرتها وتسمع ما لا تتحمله من أهل زوجها وتعامل معاملة لا تجوز.

- أيضا في كثير من العلاقات تتنازل المرأة من أجل الحب وتنسى الكرامة وتسيء إلى نفسها بشكل كبير

- وقد يصل الأمر إلي حد أن الفتاة تأتي في الخطوبة وتتنازل عن جميع حقوقها من أجل أنها تحب خطيبها أو زوجها ، وتقف أمام الجميعولكن كما نعلم بتخليه عنها في أبسط المواقف .