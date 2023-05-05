عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف المواصفات الكاملة لهاتف Oppo F23 5G قبل إطلاقه رسميا

Oppo F23 5G
Oppo F23 5G

تسعى أوبو الصينية لتوسيع محفظة طرازاتها متوسطة المدى التي تناسب الطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود، وتستعد لإطلاق طراز Oppo F23 5G ليكون احدث عروض الفئة المتوسطة

كشف تقرير من موقع gizmochina أن العلامة التجارية الصينية تستعد لكشف النقاب عن هاتف Oppo F23 Pro 5G الجديد في الهند في 15 مايو الجاري.

سيعمل جهاز أوبو الجديد بمعالج كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 695. الآن ، يزعم أحد الخبراء في عالم التقنية المشهورين موكول شارما أن الشركة ستطلق الطراز الأساسي Oppo F23 5G قريبًا. على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من أوبو ، فقد شارك المسرب للمعلومات بعض التفاصيل الأساسية.

Oppo F23 5G

مواصفات Oppo F23 5G

يحتوي Oppo F23 5G على كاميرات بدقة عالية وشحن سريع وسيتم تقديمه باللونين الذهبي والأسود مع ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت روم. قد تعلن الشركة عن إصدارات تخزين أخرى لاحقا. 

بالإضافة إلى ذلك ، يميل الجهاز للحصول على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا مرفقة بدقة 2 ميجابيكسل. بالنسبة لصور السيلفي ، قد يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يقول "شارما"  إن هاتف أوبو Oppo F23 5G سيدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما التفاصيل الأخرى لا تزال غامضة، وتتكتم الشركة عن إعلان المزيد من المعلومات لوقت الإعلان الرسمي.

خصم 46% على تحفة أوبو Reno 6

بسعر 2200 جنيه فقط.. خصم 56% على موبايل رائع من أوبو Oppo

ومع ذلك ، أخبر نفس المسرب الشهير في السابق لموقع 91Mobile أن جهاز أوبو Oppo F23 Pro 5G سيظهر لأول مرة في الهند في 15 مايو ، لذا يمكننا توقع وصول الطراز الأساسي البدائي ونقطة الدخول في نفس التاريخ. 

 سيكون موعد إطلاق طراز البرو الأعلى من موبايل Oppo F23 Pro 5G في وقت لاحق، وهو نفس سياسة الإطلاق الرسمي التي اتبعتها الشركة مع موديل Oppo F21 Pro

سيكون F23 5G هاتفًا ذكيًا آخر متوسط المدى من شركة Oppo ، والذي يتميز بتصميم أنيق وعصري المظهر وكاميرات جيدة بما فيه الكفاية. يمكن أن يحصل الهاتف على معالج مخيب للآمال بعض الشيء، مثل Snapdragon 695 أو شيء شيء أقل.

أوبو OPPO Oppo F23 Oppo F23 5G Snapdragon كوالكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

هدية للزمالك.. ميدو يعلن نبأ سارا بشأن شكوى النادي في المحكمة الرياضية

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

بعد اتهامها لنجليها بممارسة الرذيلة..قرار عاجل من النيابة العامة ضد الأم صاحبة القناة

تصريح صادم من نجم الزمالك: احنا بنكسب أي بطولة لما الأهلي بيكون وحش

موضوعات متعلقة

7800 موظف تحت التهديد.. شركة IBM توقف التعيين وتستبدل البشر بـ ChatGPT

تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

خبير تقني ينجح في اختراق نظام ChatGPT ويجعله مجانيا

كلها spam.. استخدام ChatGPT في إنشاء مواقع إخبارية مزيفة

منها Galaxy A10.. سامسونج تلغي التحديثات الأمنية والدعم التقني لهذه الأجهزة

بمعالج  Snapdragon 685 ويستحمل الشقا .. نوكيا تطلق هاتف XR21

فيسبوك يضيف تحديثات ومزايا جديدة لـ Reels

كاميرا 50 ميجابيكسل.. تسريب مواصفات سامسونج Galaxy S23 FE

ترشيحاتنا

منها محطة زابوريجيا.. خطر كبير يهدد مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا

الصين تعلن استعدادها للتدخل في تسوية الأزمة الأوكرانية

الطقس اليوم| استمرار الأجواء حارة وأمطار متوقعة ورياح على بعض المحافظات

محادثات فلسطينية إسرائيلية لاستخراج الغاز من غزة

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس.. غدا

ليست سلاحا ولا مخدرات.. التجارة الحرام تزدهر بين إيران والعراق.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

انخفاض بدرجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 5 مايو

موت الغفلة.. أعراض تؤكد إصابتك بتوقف التنفس أثناء النوم

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ