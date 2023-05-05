اعرف المواصفات الكاملة لهاتف Oppo F23 5G قبل إطلاقه رسميا

تسعى أوبو الصينية لتوسيع محفظة طرازاتها متوسطة المدى التي تناسب الطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود، وتستعد لإطلاق طراز Oppo F23 5G ليكون احدث عروض الفئة المتوسطة

كشف تقرير من موقع gizmochina أن العلامة التجارية الصينية تستعد لكشف النقاب عن هاتف Oppo F23 Pro 5G الجديد في الهند في 15 مايو الجاري.

سيعمل جهاز أوبو الجديد بمعالج كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 695. الآن ، يزعم أحد الخبراء في عالم التقنية المشهورين موكول شارما أن الشركة ستطلق الطراز الأساسي Oppo F23 5G قريبًا. على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من أوبو ، فقد شارك المسرب للمعلومات بعض التفاصيل الأساسية.

Oppo F23 5G

مواصفات Oppo F23 5G

يحتوي Oppo F23 5G على كاميرات بدقة عالية وشحن سريع وسيتم تقديمه باللونين الذهبي والأسود مع ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين أساسية 256 جيجابايت روم. قد تعلن الشركة عن إصدارات تخزين أخرى لاحقا.

بالإضافة إلى ذلك ، يميل الجهاز للحصول على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا مرفقة بدقة 2 ميجابيكسل. بالنسبة لصور السيلفي ، قد يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يقول "شارما" إن هاتف أوبو Oppo F23 5G سيدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما التفاصيل الأخرى لا تزال غامضة، وتتكتم الشركة عن إعلان المزيد من المعلومات لوقت الإعلان الرسمي.

ومع ذلك ، أخبر نفس المسرب الشهير في السابق لموقع 91Mobile أن جهاز أوبو Oppo F23 Pro 5G سيظهر لأول مرة في الهند في 15 مايو ، لذا يمكننا توقع وصول الطراز الأساسي البدائي ونقطة الدخول في نفس التاريخ.

سيكون موعد إطلاق طراز البرو الأعلى من موبايل Oppo F23 Pro 5G في وقت لاحق، وهو نفس سياسة الإطلاق الرسمي التي اتبعتها الشركة مع موديل Oppo F21 Pro

سيكون F23 5G هاتفًا ذكيًا آخر متوسط المدى من شركة Oppo ، والذي يتميز بتصميم أنيق وعصري المظهر وكاميرات جيدة بما فيه الكفاية. يمكن أن يحصل الهاتف على معالج مخيب للآمال بعض الشيء، مثل Snapdragon 695 أو شيء شيء أقل.