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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن طرح بعض البنوك شهادات إدخار جديدة في محاولة لجذب عملاء جدد وزيادة الاستثمارات طرحت، وتتراوح مدة الشهادات الإدخارية لمدة 3 سنوات، بعائد متنوع بداية من 22% وحتي 23%.


؜ويقدم البنك المصري الخليجي  شهادة بعائد 23 % خلال السنة الأولى، ويكون العائد متغير بعد ذلك في العامين الثاني والثالث،  كما تقدم بنوك الأهلي ومصر والقاهرة شهادات بعائد 22% في السنة الأولى ويصل إلى 16% في السنة الثالثة.

جاء ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 % و 18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
 

وللمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

 

شهادات ادخار شروق عادل قرارلجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري

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