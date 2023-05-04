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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة عملية للبنات وبسعر مناسب .. اشتري أوتوماتيك

سيارة عملية للبنات
سيارة عملية للبنات وبسعر مناسب .. اشتري أوتوماتيك

تبحث الفتيات عن فرصة شراء سيارة ذات ناقل حركة أوتوماتيكي، بالاضافة إلى اختيار تصميم خارجي بحجم مناسب لسهولة الاصطفاف والتنقل، وغالباً ما تكون هذه المواصفات حول تصميم الهاتشباك الانيق، إلى جانب تمتع السيارة ايضا بالعديد من التجهيزات وسبل الراحة.

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جيلي باندينو

وتعتبر السيارة جيلي باندينو المطروحة من قبل الصانع الصيني، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، واحدة من ابرز الاختيارات المفضلة للمقبلين على شراء سيارة مستعملة "أوتوماتيك" وخاصة للفتيات.

جيلي باندينو

سيارة عملية للبنات وبسعر مناسب 

 

تتمتع السيارة جيلي باندينو بالعديد من التجهيزات ابرزها، وجود مكيف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي كاسيت ومدخل AUX و USB، إلى جانب عجلة قيادة باور ستيرنج تسعاد على سهولة الحركة.

جيلي باندينو

وتأتي السيارة جيلي باندينو بتجهيزات اخرى تتضمن، وسائد هوائية للمقاعد الامامية AIRBAGS للحماية، بالاضافة إلى انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للابواب، ومفتاح ريموت، بينما ترتكز السيارة على جنوط ذات تصميم هندسي انيق.

جيلي باندينو

وحصلت السيارة جيلي باندينو على محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، بقوة 86 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، و 110 نيوتن/متر من عزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 93 حصانا، و 128 نيوتن/متر من عزم الدوران مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي.

 

سعر السيارة جيلي باندينو موديل 2014 

 

ظهرت احدى سيارات جيلي باندينو موديل 2014 ، عبر صفحات بيع وشراء السيارات المستعملة الكترونيًا وهي في حالة جيدة مع عداد يقطع مسافة قدرها 80 ألف كيلومتر، وبسعر يبلغ 177 ألف جنيه.

سيارة أوتوماتيك جيلي باندينو جيلي باندينو السيارة جيلي باندينو

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