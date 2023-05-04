الدواء فيه سم قاتل.. المصل واللقاح تحذر من حقنة هتلر للبرد

حذر الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، المواطنين المصابين بنزلات البرد من تناول ما يسمى بحقنة البرد أو هتلر، لافتا إلى أن أضرارها خطيرة جدا.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العدوى لا تعالج بالمضادات الحيوية والكورتيزون والمسكنات، موضحا أن حقن البرد تتسبب في نمو البكتيريا الضارة وقتل البكتيريا النافعة في جسم الإنسان، تدفع البكتيريا إلى مقاومة المضادات الحيوية بعد ذلك.

تابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، الكورتيزون يضعف المناعة ويؤدي إلى زيادة السكر والسمنة و ارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى تناول حقن البرد دون إجراء اختبار الحساسية يؤدي إلى الوفاة.

