بعد التعريفة الجديدة للمواصلات.."التنمية المحلية" تتوعد السائقين المخالفين بالملاحقة والمحاكمة

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك حملات على محطات الوقود والمواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، مشددًا على أنه تم تحديد تسعيرة تعريفة الركوب بكل المواقف بعد رفع سعر السولار.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن الزيادات تصل لـ 50 قرش في نطاق مسافة الـ 40 كم، وأعلى من ذلك، ارتفعت الأجرة بواقع جنيه تقريبًا.

أرقام الشكاوى

وكشف عن تخصيص أرقام للشكاوى في غرفة العمليات بالوزارة عن مخالفة زيادة التعريفة، وهي 01103111761- 01150606783، مؤكدًا أن المخالفات ستطبق وفقًا لقانون المرور على السائق والسيارة وهي مخالفات رادعة تصل لسحب رخص السيارة، وحذر السائقين المخالفين، قائلًا:" أي سائق مخالف سيخضع للقانون والمحاكمة".