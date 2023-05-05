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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلاش "قارئة الفنجان" فى حفل الموجي.. ماجدة خير الله لـ صابر الرباعي : دي ليفل الوحش

صابر الرباعي
صابر الرباعي

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك " أداء الفنان صابر الرباعي لاغنية قارئة الفنجان ، ضمن حفل روائع الموجي. 

وعلقت ماجدة خير الله قائلة : يااستاذ صابر !! ايه اللي وداك ناحيه اغنيه قارئة الفنجان؟؟ دي ليفل الوحش، معلش بلاش تحرج نفسك اكتر من كده، سيب نمرة تليفونك وحانبقي نبعتلك.

أدت الفنانة انغام ثاني اغانيها ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذى يقام حالياً فى المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد كبير من الفنانين . 

وظهرت أنغام باطلالتها الثانية بفستان من اللون الاصفر ، بعدما ارتدت فى الاطلاله الاولي فستان من اللون الاخضر . 

وأدت انغام أغنية صافيني مرة للفنان عبد الحليم حافظ ، بينما اختارت أغنية عيون القلب لتكون الاطلاله الثانية لها . 


رأي ماجدة خير الله  فى أداء شيرين عبد الوهاب 

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين . 

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع. 

 

أنغام تفتتح الحفل 

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد  أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

الموجي اغنية صافينى مرة أبو بكر سالم الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان صابر الرباعي الفنانة انغام

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