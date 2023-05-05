مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن زيارته السعودية خلال أيام

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفيان، اليوم الجمعة، أنه سوف يزور المملكة العربية السعودية خلال أيام، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال سوليفان في بيان له إن "التزامنا تجاه منطقة الشرق الأوسط لا يتزعزع لأنها ذات أهمية حيوية لمصالحنا، وسأتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل لتطوير شراكتنا مع الرياض بحضور خليجي هندي".

وأضاف: "نحن في السنوات الأولى من عقد حاسم ربما لم نر مثله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفي هذا العقد يتم تحديد شروط التنافس مع القوى العظمى وتضيق مدة التعامل مع التحديات بشكل كبير".

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: " استراتيجيتنا في الشرق الأوسط مبنية على ثنائية الردع والدبلوماسية، والاتفاق بين السعودية وإيران يتماشى مع التوجه الذي ندعمه ونشجعه حتى مع استمرار ضغطنا على إيران"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة استعادت "وحدة الصف الأمريكية الأوروبية تجاه الملف الإيراني".

وشدد سوليفان على أن خفض التصعيد والتخلص من الإرهاب على رأس استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط، مضيفًا: ": قواتنا تتعرض لضغوط في الشرق الأوسط لكن التخلص من الإرهاب يظل أهم استراتيجيتنا في المنطقة".

وقال سوليفان: "سنسمح لإسرائيل باتخاذ اللازم في حال إقدام إيران على امتلاك سلاح نووي"، لافتًا في سياق آخر، إلى أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات شتى لخفض التصعيد في اليمن.