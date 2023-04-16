أمريكا: اتفقنا مع السعودية والإمارات على ضرورة خفض التصعيد في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والسعودية والإمارات اتفقت على ضرورة خفض التصعيد في السودان على إثر الاشتباكات التي وقعت بين القوات المسلحة السودانية ومليشيات الدعم السريع.

وأضاف بلينكن في بيان له نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "اتفقنا مع السعودية والإمارات على ضرورة أن تنهي الأطراف السودانية القتال فورا ودون شروط".

وأجرى وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة، مباحثات هاتفية تركز على الأحداث الدائرة في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين، والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بحثوا خلاله الأوضاع الراهنة في السودان.

وأكد الوزراء "على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه".

اجتماع طارئ

ودعت مصر والسعودية، السبت، لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد صرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناءً على طلب دولتين من الأعضاء".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت".