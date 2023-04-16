لحظة انقطاع البث عن تليفزيون السودان بعد سماع إطلاق نار خارج الاستديو.. فيديو

نشرت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة توثق لحظة انقطاع البث عن التلفزيون الرسمي السوداني بعد سماع إطلاق نار خارج الاستديو إثر الاشتباكات التي تشهدها ولاية الخرطوم بين القوات المسلحة ومليشيات الدعم السريع.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها سيطرت علي جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها وآلياتها وأسلحتها التي خلفتها قوات الدعم السريع وراءها أثناء الهروب من هذه المواقع.

ومنذ قليل، نشر جهاز المخابرات العامة السوداني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، لقطات مصورة توثق لحظة احتفال قوات من القوات المسلحة السودانية من أمام مقر هيئة البث بالإذاعة والتليفزيون بعد تحريرها من مليشيات الدعم السريع.

ومنذ قليل، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها سيطرت علي جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها وآلياتها وأسلحتها التي خلفتها قوات الدعم السريع وراءها أثناء الهروب من هذه المواقع.

اجتماع طارئ

ودعت مصر والسعودية، السبت، لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد صرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناءً على طلب دولتين من الأعضاء".

دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا جرينفيلد، الأحد، المجلس لاتخاذ إجراء فوري ودعوة الأطراف المتقاتلة في السودان لوقف العنف.

وقالت جرينفيلد، في تغريدة على حسابها في تويتر: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في السودان.. نحث على اتخاذ إجراء فوري في مجلس الأمن الدولي لمطالبة قوات الأمن بوقف العنف والعودة إلى المحادثات لحل القضايا العالقة".

من جانب آخر، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة قلقة بشدة من تطورات الوضع في السودان وتدعم كافة الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية.

وأضاف البيت الأبيض في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية: "ندعم كافة الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد في السودان، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية".