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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: اليوم عطلة رسمية في البلاد للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة أنباء السودان "سونا"، اليوم الأحد، بأن لجنة أمن ولاية الخرطوم أعلنت اليوم عطلة رسمية في البلاد للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم، على إثر تدهور الأوضاع الأمنية.

ونقلت "سونا" عن بيان أصدرته اللجنة قوله: "ظلت لجنة تنسيق شئون الأمن بولاية الخرطوم في حالة إنعقاد دائم منذ صباح أمس السبت لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدتها الولاية ونسبة للظروف الأمنية الحالية قررت اللجنة أن يكون اليوم الأحد عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم".

وأضاف البيان أن اللجنة دعت "المواطنين الكرام الابتعاد عن المناطق العسكرية وأي أماكن يمكن أن تكون هدفا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك.. واستمرار حكومة الولاية ولمحليات في تقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين".

وتابع البيان: "تحري تلقي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير علي أمنهم و سلامتهم".

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اجتماع طارئ

ودعت مصر والسعودية، السبت، لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد صرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناءً على طلب دولتين من الأعضاء".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت".

من جانب آخر، دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا جرينفيلد، الأحد، المجلس لاتخاذ إجراء فوري ودعوة الأطراف المتقاتلة في السودان لوقف العنف.

وقالت جرينفيلد، في تغريدة على حسابها في تويتر: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في السودان.. نحث على اتخاذ إجراء فوري في مجلس الأمن الدولي لمطالبة قوات الأمن بوقف العنف والعودة إلى المحادثات لحل القضايا العالقة".

 

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