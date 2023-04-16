عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: ندعم جهود وقف التصعيد في السودان وبدء حوار سياسي

أرشيفية
أرشيفية

قال متحدث باسم البيت الأبيض، مساء السبت، إن الولايات المتحدة قلقة بشدة من تطورات الوضع في السودان وتدعم كافة الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية.

وأضاف البيت الأبيض في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية: "ندعم كافة الجهود التي تقود إلى وقف التصعيد في السودان، وبدء حوار سياسي لحل الأزمة الحالية".

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها سيطرت علي جميع مقرات قوات الدعم السريع بأم درمان بكامل عتادها وآلياتها وأسلحتها التي خلفتها قوات الدعم السريع وراءها أثناء الهروب من هذه المواقع.

فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان والعودة إلى العملية السياسية

لماذا دعت مصر والسعودية لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان.. الخارجية توضح

اجتماع طارئ

ودعت مصر والسعودية، السبت، لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد صرح المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد بأن "الاجتماع يأتي تأسيساً على الفقرة 5 ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة في دورة غير عادية بناءً على طلب دولتين من الأعضاء".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت".

من جانب آخر، دعت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليندا جرينفيلد، الأحد، المجلس لاتخاذ إجراء فوري ودعوة الأطراف المتقاتلة في السودان لوقف العنف.

وقالت جرينفيلد، في تغريدة على حسابها في تويتر: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصاعد العنف في السودان.. نحث على اتخاذ إجراء فوري في مجلس الأمن الدولي لمطالبة قوات الأمن بوقف العنف والعودة إلى المحادثات لحل القضايا العالقة".

مصر فرنسا الولايات المتحدة الخارجية المصرية السودان البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفأجاة.. السبت أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 6 الأيام المقبلة

أول تحرك من الأهلي بعد سباب جماهيره لشيكابالا

الجرام بـ 2,594.. مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم

ذات عائد تراكمي.. طرح شهادة جديدة بفائدة 39%| تفاصيل

قائد قوات الدعم السريع السودانية: القوات المصرية بأمان..ونأسف لظهور مقاطع فيديو لهم

راقبها لحد ما شاف بعينه.. ردّ انتقامي من زوج مخدوع في مراته

دعاء فك السحر فورا.. 31 كلمة كشفها الشيخ الشعراوي لعلاج كل داء والعين والحسد

موضوعات متعلقة

فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان والعودة إلى العملية السياسية

لماذا دعت مصر والسعودية لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان.. الخارجية توضح

ترشيحاتنا

لو ملحقتش تحجز.. السكة الحديد تطرح قطارات إضافية لعيد الفطر اليوم

ازدواجية المعايير.. إيلون ماسك يعتزم تأسيس شركة ذكاء اصطناعي بعد التحذير من خطورته

ميني كوبر كانتري مان الجديدة.. اعرف سعرها الآن

أقل سعر الدولار في البنوك اليوم 16-4-2023

ميزة ينفرد بها الصيام عن باقي الفرائض.. تعرف عليها

أحمد فهيم يعلق على مشهد اعترافه لـ مي كساب بالحقيقة في جعفر العمدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدي وكسب مال.. جزائرية تحلق شعر ابنتها عبر لايف تيك توك

40 فائدة لجسمك عند تناول السبانخ.. تعرف عليها

الممنوعون من تناول الكحك فى العيد .. اكتشفهم

منها المحار والزنجبيل.. أطعمة مفيدة للرجال في إجازة العيد

فيديو

اتهموها بشرب الخمور في رمضان.. كيف ردت نوال الزغبي؟| فيديوجراف

عبد القادر يستعد للانتقال إلى ـسيسكا موسكو وديانج لـ بشكتاش التركي |فيديو

ماذا يحدث بالسودان .. البرلمان العربي قلِق ومصر توقف رحلات الطيران للخرطوم

أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وصاية مني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. والله لسه بدري

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: النصر أو الشهادة فى الكتيبة 101

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

اﻟﻤﺰﻳﺪ