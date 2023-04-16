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رئيس التحرير
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أخبار العالم

لماذا دعت مصر والسعودية لاجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن السودان.. الخارجية توضح

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

دعت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية؛ لمناقشة الوضع في السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن الاجتماع، يأتي تأسيسا على الفقرة 5 ب، من المادة الخامسة، من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على “إمكانية انعقاد المجلس، عند الضرورة، في دورة غير عادية، بناء على طلب دولتين من الأعضاء”. 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة في السودان، تقتضي عقد هذا الاجتماع؛ للتشاور والتنسيق بين الدول العربية، لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة في أسرع وقت.

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