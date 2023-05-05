الزمالك يتلقى صدمة جديدة بعد انسحابه من مباراة السوبر أمام الأهلي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، انضمام يوسف أسامة نبيه، نجم نادي الزمالك، إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه على فيسبوك" انفراد " مهيب يحسم الجدل: على مسئوليتي ومحدش يراجع ورايا.. يوسف أسامة نبيه خلاص في بيراميدز".

وينتهي تعاقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن صفوف الفريق مجاني.

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية لخوض منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة 2023

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بروكسى

يلاقي فريق الزمالك نظيره بروكسى مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.