بيحاسب على الفاتورة.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق بشأن قرار الانسحاب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بشكل رسمي، المقرر إقامتها اليوم في دولة الإمارات.

وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح على لسان بشير التابعي " الزمالك هيفضل يحاسب على فاتورة غلطة اتحاد الكرة في نهائي الأهلى والوداد.. كله عايز يراضي الأهلي على حسابنا"

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة الحالية لخوض منافسات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر في نسختها الجديدة 2023.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بروكسى

يلاقي فريق الزمالك نظيره بروكسى مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.