محام بالنقض : الأهلي له حق التشكيك في قانونية تعيين لجنة الانضباط

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن النادي الأهلي لجأ للقضاء الإداري لإلغاء قرار تشكيل لجنة الانضباط وهو قرار "إداري وليس رياضي"، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك لائحة واضحة لاتحاد الكرة بأحقية الأندية في اللجوء للقضاء الإداري.

وقال رشوان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "نادي الزمالك لجأ منذ شهرين للقضاء الإداري ضد قرار اتحاد الكرة بمنع قيد لاعبين، والنادي الأهلي لجأ للقضاء ضد قرار إداري، وهو تشكيل لجنة الانضباط".

وأضاف: "المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات وهو قيمة وقامة كبيرة، وجد أنه هناك طعن من النادي الأهلي، والقضية منظورة حاليًا، لذلك قرر تعليق العقوبات لحين الفصل فى الدعوى، والمُشرع هو من وضع اللائحة التي تنص على ضرورة انتخاب لجنة الانضباط، وفي فقرة آخرى ولكنها استثنائية وهي خلو بعض المناصب في اللجنة ولم يتحدث عن تشكيل لجنة كاملة".

وأكمل: "النادي الأهلي مُحق في الدعوى القضائية، وأقرب للحصول على حكم من القضاء الإداري لصالحه وفقًا للقوانين".

وزاد: "أتمنى أن نشاهد مخاطبات الفيفا لاتحاد الكرة المصري بشأن تشكيل لجنة الانضباط، على الجبلاية أن يكشف للرأي العام رد الاتحاد الدولي على قانونية تعيين اللجنة، ولأن الجميع هدفه إعلاء سلطة الجمعية العمومية وهو من أهداف اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الدولية".

وأتم: "أين لجنة فض المنازعات؟! ولا يجوز أن يتم تعيين لجنة قضائية عن طريق موظفين".