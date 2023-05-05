خبير عسكري: الحكومة السودانية تسيطر على 17 ولاية والمعركة في نهايتها

قال معتصم عبدالقادر خبير عسكري سوداني، إنّ السودان به 18 ولاية تسيطر الحكومة السودانية على 17 ولاية، وهنالك بعض المناوشات في بعض الولايات الغربية، والقوات المسلحة السودانية تسيطر على الموقف، مشددًا على أن المعركة في نهايتها لكنها تحتاج إلى بعض الوقت لأنها دقيقة وتحتاج إلى عمليات جراحية يمكن للجيش السوداني أن ينفذها.

وأضاف «عبدالقادر»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالأمس، تم حسم محاولات من التمرد لإنقاذ قواتهم المهزومة في الخرطوم، ولكن تم السيطرة عليها، كما شهد الأمس محاولة للهجوم على المنطقة العسكرية في مدينة بحري شمالي الخرطوم، وسيطرت عليها القوات المسلحة السودانية تماما».

وتابع، أنّ الجيش السوداني يتصدى لميليشيا الدعم السريع ويسيطر على الوضع، إذ إن مجمل الوضع العسكري تحت سيطرة الجيش السوداني الذي يجد الإمداد الكافي والدعم المتواصل من الشعب السوداني والالتفاف حوله.

وذكر، انّ ما بقي للقوات المتمردة هو احتلال مستشفيات ومحاولات اتخاذها قواعد عسكرية للانطلاق منها، لأنها تعلم جيدا أن القوات المسلحة لا تهاجم الأماكن الإنسانية مثل المستشفيات.

