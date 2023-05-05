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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الربح المشين.. النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار يوتيوبر استغلت أبناءها| شاهد

ضبط يوتيوبر تستغل
ضبط يوتيوبر تستغل أطفالها

كشفت فضائية العربية في  تقرير عن يوتيوبر مصرية تستغل أطفالها في فيديو مشين، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة، فهي صاحبة قناة على اليوتيوب فقد نشرت فيديو مشينا لطفليها عبر الإنترنت، و قد أمرت النيابة المصرية العامة بضبط وإحضار يوتيوبر تدعى " أم زياد وهبة" بعد تلقيها بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتضمن نشر المتهمة فيديو على قناتها  على يوتيوب.


وأوضح التقرير، أن المتهمة كان معها فى الفيديو 3 من أطفالها تتحدث فيه عن اكتشافها لإقامة أحد طفليها " علاقة جنسية مع شقيقته" وتستنطق اثنين منهم على الواقعة، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وأرباح طائلة، متهما السيدة بهتك العرض والإتجار بالبشر واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين.

 

يعاقب عليها القانون

ووفقا للقانون، فتعد هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، فما فعلته السيدة الأم يعد مخالفا للقانون وحظر المساس بحقوق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الأستغلال الجنسي أو الأقتصادي أو التجاري له، بغلاضافة إلى جريمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

 

 

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