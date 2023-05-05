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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حقيقة منشورات فيس بوك حول طلب مطب صناعي أمام الفردوس ودريم لاند

صدى البلد

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشورات عبر فيس بوك تطالب بعمل مطب صناعي بطريق الواحات تفاديا للحوادث. 

 

بالنسبة لتداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التماس الأهالى بإنشاء مطب صناعى بمحيط مدينة الفردوس ودريم لاند بطريق الواحات 6 أكتوبر بالجيزة للحد من سير السيارات بسرعات عالية حفاظاً على حياة المواطنين.

 

 بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن ، وتبين قيام الشركة المُسند إليها أعمال التطوير بإنشاء كوبرى لخدمة عبور المُشاة ضمن أعمال التطوير.. فضلاً عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة المشار إليها لمتابعة الحالة المرورية وضبط المخالفين.

فيس بوك مطب صناعي الفردوس دريم لاند أكتوبر مرور الجيزة

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