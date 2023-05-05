الويكلو.. رعب في الترجي من عقوبات كاف قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن وجود مخاوف من إدارة الترجي الرياضي التونسي، بشأن عقوبات "الويكلو" من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.



ووفقًا لـ "فوت 24" التونسي أن الاتحاد الإفريقي "كاف"، بصدد الإعلان عن عقوبة الترجي بشأن أحداث مباراة شبيبة القبائل الجزائري، والتي جمعتهما في دور ربع النهائي.



وترافع الترجي التونسي من خلال رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بالنادي، أمام لجنة التأديب في كاف، بخصوص أحداث المباراة.



الترجي ضد الأهلي



وأشار التقرير أن نادي الترجي التونسي متخوف من فرض عقوبات "الويكلو" والتي تتمثل في غياب الجمهور قبل مواجهة الأهلي المصيرية.