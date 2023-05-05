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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين.. بخطوة واحدة

بخطوة واحدة اجعل
بخطوة واحدة اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين

عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين الهواتف الذكية، لديك خياران أساسيان فقط في نظم التشغيل، إما أن تختار نظام أندرويد Android من جوجل، أو iOS الموجود حصريا لهواتف  الآيفون  من آبل، ولا بديل ثالث.

 على الرغم من هيمنة آيفون iPhone باهظ الثمن من Apple من حيث تحقيق هوامش ربح عالية، يظل Android متفوقًا من حيث انتشاره بين المستهلكين وفيما يتعلق بمرونته الفائقة وقابليته للتخصيص والتنوع مع مجموعة من الميزات المبتكرة.

بخطوة واحدة اجعل موبايلك الأندرويد أسرع مرتين

هناك عدد من الإعدادات في جهاز الأندرويد أيا كان نوعه،  سامسونج ،  أوبو ، شاومي، أو فيفو، تستطيع أن تجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وسهولة، منها إمكانية تسريع جهازك ضعف السرعة من حيث الأداء والاستجابة للأوامر.

وفقا لتقرير موقع zdnet التقني المتخصص، لتحصل على أداء أسرع مرتين من العادي عليك تغيير إعدادات سرعة الرسوم المتحركة animation ستحتاج أولاً إلى تمكين خيارات المطور، Developer options، حيث تحتوي خيارات المطور على قائمة بالأداء والإعدادات الخاصة بواجهة المستخدم والتي عادة ما تكون مخفية بشكل افتراضي لأنها مخصصة للمطورين.

الخطوة الأولى: لتمكين التغيير في سرعة الـanimation ، افتح الإعدادات الخاصة بك> قم بالتمرير لأسفل إلى خيار حول الهاتف about phone > انقر فوق معلومات البرنامج Software information > ثم انقر فوق رقم البنية build number. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك ، فيجب أن يعرض هاتفك مؤشرًا يخبرك بعدد المرات التي تحتاج فيها للنقر على النص.

في حالة نجاحك في الخطوات السابقة، فسيتم الآن تفعيل خيارات Developer ، من خلال العودة مرة أخرى إلى صفحة الإعدادات الافتراضية الخاصة بك والتنقل إلى أسفل القائمة.

الخطوة الثانية: ستجد في إعدادات المطور الآن بعد أن قمت بتقسيم الكود إلى خيارات Developer ، قائمة طويلة من الإعدادات وأزرار التبديل والمفاتيح، لا تشغل بالك بها، انت في القائمة لشيء واحد فقط، قسم Drawing "الرسم". قم بالتمرير لأسفل القائمة حتى تجده.

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عندما تصل لقائمة الرسم ، سترى ثلاثة إعدادات لمقياس الرسوم المتحركة: مقياس الرسوم المتحركة للنافذة Window animation scale ومقياس الرسوم المتحركة الانتقالي Transition animation scale و مقياس مدة الرسوم المتحركة Animator duration scale 

اضغط على كل واحدة وقم بتغيير تصنيف المقياس من 1x (افتراضي) إلى 0.5x. كلما انخفض الرقم ، زادت سرعة أداء الرسومات المتحركة، إذا كنت لا تريد أي رسوم متحركة على هاتفك على الإطلاق ، فيمكنك أيضًا تعيين القيمة على "إيقاف".

بهذه الخطوة البسيطة سيعمل هاتفك بشكل أفضل وأسرع من قبل.

أندرويد Android جوجل iOS آبل الايفون iPhone Apple سامسونج شاومي أوبو

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