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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق برنامج لتنشيط وتطوير مهارات شباب الدبلوماسيين بين مصر والسعودية .. صور

جانب من توقيع اتفاقية
جانب من توقيع اتفاقية التعاون

وقع معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية على برنامج للتعاون المشترك مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية؛ فقد جاء التوقيع على البرنامج خلال زيارة السفير وليد حجاج مدير المعهد الى الرياض تلبية لدعوة من المعهد السعودي، حيث قام بالتوقيع عليه مع  الدكتور عادل العمراني المدير العام المكلف لمعهد الامير سعود الفيصل، وذلك في حضور السفير احمد فاروق سفير مصر بالرياض.

ويعد هذا البرنامج، الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات، الثاني من نوعه من المعهدين المصري والسعودي منذ توقيعهما على مذكرة تفاهم للتعاون الموسع بينهما عام ٢٠١٥ .

 ويهدف برنامج التعاون الي تنشيط وتطوير مجمل أوجه وبرامج التبادل بين المعهدين في مجال التدريب الدبلوماسي وخاصة من اجل تطوير مهارات وتأهيل شباب الدبلوماسيين المتدربين عن الجانبين، الى جانب اقامة فعاليات وورش عمل مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في اعداد مناهج وبرامج التدريب الدبلوماسي ذات الصلة بالدورات التي ينفذها كل معهد.
 

جانب من عملية التوقيع 


ومن جانبه ، أكد السفير وليد حجاج خلال زيارته على التزام معهد الدراسات الدبلوماسية بمشاركة الجانب السعودي خبراته الممتدة في مجال التدريب الدبلوماسي منذ تأسيسه عام ١٩٦٦ وحرصه على توسيع رقعة تعاونه مع المعهد السعودي تعظيما لاستفادتهما المشتركة من تجارب بعضهما البعض.

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الخارجية المصرية السفير وليد حجاج المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم معهد الدراسات الدبلوماسية

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