الزمالك يضم ثنائى اليد حماصة ومجدى استعدادا للسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس

أتم نادي الزمالك التعاقد مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقررة إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو الحالي في القاهرة .

ووقع مجدي على العقود في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

صفقة حماصة

وتعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد "حماصة" لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الاول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقرر اقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو الحالي في مصر.

وقام اللاعب بتوقيع العقود في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية المقرر اقامتمها بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الحالي.