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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالمغافلة.. حبس عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم يتكوين تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب " المغافلة ".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية لتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب " المغافلة "  وأنهما وراء ارتكاب واقعتى سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب .

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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