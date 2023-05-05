عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد العود: بحلم أغني مع كاظم الساهر وكل المطربين المصريين.. فيديو

الفنان سعد العود
الفنان سعد العود

كشف الفنان سعد العود أن حضور حفلاته يشهد تواجدا نسائيا كبيرا، لافتا إلى أنه يقيم حفلة مرة في الأسبوع، وحفلة شهرية في التجمع، وحفلات متنوعة بين مسرح الزمالك وساقية الصاوي.

وأضاف سعد العود خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،  إلى أنه يحلم بالغناء مع سلطان الطرب جورج وسوف، أو كاظم الساهر، أو المطربين المصريين كافة.

 الجيل القديم

وأضاف سعد العود قائلا:" لو نفسي أغني مع الجيل القديم، أحب أغني مع عبد الحليم والموجي وسيد درويش".

 وبشأن مشوار التمثيل لدي تجارب تمثيلية سابقة خلال رمضان الماضي أمام خالد النبوي، منوها: عندي كتير أقدمه للمزيكا لكن التمثيل مرهق جدا، فالتجربة كويسة لكنها محتاجة وقت وهناك أسس يجب نتعلمها من المتخصصين.

الإعلامية شيرين سليمان الفنان سعد العود سعد العود صدى البلد خالد النبوى جورج وسوف شيرين سليمان سلطان الطرب جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

لاعب الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على بيراميدز: أقوى مباريات السوبر

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

مفاجأة صادمة لـ حسن شاكوش بعد محضر زوجته في قسم الشرطة

ترشيحاتنا

فلتوا من الزمالك يا محاظيظ.. عمرو أديب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

أنشيلوتي: سنبذل قصارى جهدنا للتتويج بلقب كأس الملك الإسباني

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

خطوة في مشوار طويل.. أول تعليق من الخطيب بعد فوز الأهلي بالسوبر

إنخفاض 7 درجات .. الأرصاد توضح حالة الطقس غدا السبت

بسيارة نقل المصابين.. هكذا احتفل لاعبو الأهلي بلقب السوبر مع متولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

مصنوع من الطحالب .. نجوى كرم بـ فستان أسطوري على غلاف ألبومها كاريزما

إحساس وصوت عظيم.. إطلالات تكشف أناقة واحتشام مي فاروق

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ