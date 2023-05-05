سعد العود: بحلم أغني مع كاظم الساهر وكل المطربين المصريين.. فيديو

كشف الفنان سعد العود أن حضور حفلاته يشهد تواجدا نسائيا كبيرا، لافتا إلى أنه يقيم حفلة مرة في الأسبوع، وحفلة شهرية في التجمع، وحفلات متنوعة بين مسرح الزمالك وساقية الصاوي.

وأضاف سعد العود خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، إلى أنه يحلم بالغناء مع سلطان الطرب جورج وسوف، أو كاظم الساهر، أو المطربين المصريين كافة.

الجيل القديم

وأضاف سعد العود قائلا:" لو نفسي أغني مع الجيل القديم، أحب أغني مع عبد الحليم والموجي وسيد درويش".

وبشأن مشوار التمثيل لدي تجارب تمثيلية سابقة خلال رمضان الماضي أمام خالد النبوي، منوها: عندي كتير أقدمه للمزيكا لكن التمثيل مرهق جدا، فالتجربة كويسة لكنها محتاجة وقت وهناك أسس يجب نتعلمها من المتخصصين.