بلوفر قصير.. أسماء جلال بإطلالة أنثوية على إنستجرام

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها صورة جديدة من أسكوتلندا، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة جريئة ولافتة .

تفاصيل إطلالة أسماء جلال

وظهرت أسماء جلال بإطلالة جذابة فاختارت بلوفر طويل باللون الابيض وبأكمام طويلة بتصميم الاوفر سايز وارتدت عليه شراب فيليه طويل باللون الاسود مع بوت من الشمواه ، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

واختارت أسماء جلال رفع خصلات شعرها بعمله ذيل حصان، وتركته بعض الخضلات منسدله على وجهها.

أسماء جلال

وأكملت أسماء جلال إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا والكحل الأسود، والأي لاينر والاي شادو بألوان ناعمة، وهو ما أبرز من جمال ملامحها.

واختارت أسماء جلال بعض الإكسسورت الناعمة لتبرز إطلالتها، فقامت باختيار قلادة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.