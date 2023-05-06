حمامات كريم.. روشتة هاني الناظر لعلاج مشاكل الشعر والحواجب الخفيفة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تساقط الشعر فعلى الرغم من أن تساقط الشعر يعد أمرًا طبيعيًا إلى أنه يمكن علاجه بسهولة والتحكم في تساقطه الشعر وتحفيز نموه ببعض العلاجات المنزلية التالية بحس ما نشرها موقع بولد سكاي الهندي الشهير المتخصص فى أخبار الصحة .

1. عصير البصل



عصير البصل يحسن الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر ويمكن أن يعالج الثعلبة البقعية بنجاح وهي حالة تسبب تساقط الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم.

كل ما عليك فعله هو مزج القليل من البصل مع زيت الأرجان وتطبيقه على فروة رأسك وشعرك وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالشامبو.

2. الليمون



استخدم عصير الليمون الطازج أو استخدم زيت الليمون الأساسي المخفف كقناع يساعد على نمو الشعر

3. ماسك البيض



قناع البيض رائع لتغذية شعرك وإعادة بناء الشعر التالف والجاف مما يجعله ناعمًا ومرطبًا لتطبيقه يمكن أخذ 2 بيضة وملعقتين صغيرتين من الزبادي الطازج لعمل ماسك وضعيه على شعرك وانتظري 30 دقيقة قبل غسل شعرك بالشامبو للحصول على أفضل النتائج.

روشتة هاني الناظر.. طرق بسيطة لعلاج مشاكل الشعر والحواجب الخفيفة

من جانبة قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية؛ إن أهم علاج للشعر والحواجب الخفيفة هو التغذية الجيدة وتناول الفيتامينات المتعددة أو "المالتي فيتامين" وتناول الأسماك مرتين في الأسبوع؛ مشيرا إلى أن علاج تساقط الشعر مع تكثيف الشعر يستغرق حوالي من 4 إلى 6 شهور.

وأضاف هاني الناظر خلال لقائه فى برنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن نمو الشعر يوميا يصل إلى 0.3 ملي وهذا يعني أن الشعر ينمو ببطء ويحتاج إلى الصبر في علاج تساقطه وتكثيفه فلا يمكن أن ننتظر النتيجة بعد أسبوع أو أسبوعين من العلاج.

وتابع هاني الناظر، أن عدم شرب المياه يؤدي إلى جفاف كبير في البشرة؛ مشيرا إلى أن الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا بأن الفيتامينات تزيد الشعر في الجسم بدون تكثيفه في الرأس غير صحيحة.