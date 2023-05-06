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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقط من ارتفاع 3000 متر.. نهاية حزينة لأشهر مصور جبال بالسعودية |شاهد

صدى البلد

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن حزنهم الشديد وتعازيهم الحارة لعائلة ومحبي المصور الصحفي هاني بن عبد الله الزهراني الذي اشتهر بالتقاط الصور من مرتفعات شاهقة داخل وخارج وبلاده.

وأوضح متعب الزهراني شقيق المصور الراحل أن أخاه توفي صباح أول من أمس الخميس عقب سقوطه من أعالي جبال السودة في منطقة عسير جنوبي المملكة.

وجبل السودة أعلى جبال المملكة العربية السعودية  ويقع ضمن سلسلة جبال عسير، حيث يبلغ ارتفاعه 3 آلاف و133 مترًا.

ونقلت صحيفة "المرصد" السعودية، عن شقيقه متعب الزهراني إن  أخاه كان يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبال بيد أن "حزام الآمان" لم يكن مثبتا بشكل جيد مما أدى إلى سقوطه.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، لم يستطيعوا الوصول إلى المنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وكانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يلفظ آخر أنفاسه، ولاحقا وثق مقطع فيديو، عملية انتشال جثة الزهراني.

وظهر في الفيديو أحد عناصر الإنقاذ على ما يبدو، وهو ينادي بصوت مرتفع.

وقال أحد معارفه في رثائه عبر تغريدة في تويتر :"عمِل (هاني) مُسعفاً للبشر ولم تسعفه الأيدي من القدر ".


وأضاف: "كان يعشق المغامرة بين الجبال الشاهقة ونقل لنا أجمل الصور لجبال منطقة الباحة ".

وختم بالقول: "وافته المنية في اعالي جبال السودة بمنطقة عسير لأعمال التصوير الخاصة بالمنطقة.. رحمك الله يا أبو الياس وجبر الله قلوبنا وقلوب أهلك وذويك".

تجدر الإشارة إلى أن هاني  كان قد شغل مدير قسم التصوير بصحيفة مكة بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي.

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مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هاني بن عبد الله الزهراني جبال السودة منطقة عسير الهلال الأحمر

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