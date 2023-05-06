شاهد.. تأثر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة

رصدت عدسة صدى البلد، تأثير الأجواء الحارة للطقس على المواطنين، في أماكن متفرقة من أنحاء القاهرة الكبرى.

وتوافد المواطنون على مقر أعمالهم، وكذلك انتظام الطلاب في مدارسهم لتأدية امتحانات نهاية الفصل الدراسي، في ظل الطقس الحار.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

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