شركة العاصمة الإدارية: حديقة النهر الأخضر الأكبر على مستوى العالم

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن منظومة تدوير المخلفات في العاصمة تعد الأحدث من نوعها، متابعا: المنظومة تتيح سيارات لـ غسيل الشوارع، ولدينا أسطول نظافة متكامل.

وأضاف "خالد عباس" خلال حواره ببرنامج "تعمير المذاع على قناة "أون": نعمل الآن على تطوير العلاقة بين شركة تدوير المخلفات، ليكون لدينا شركة وتعاون، متابعا: نستهدف إعادة تدوير المخلفات بنسبة 100%.



وأكمل: نستهدف نقل منظومة تدوير المخلفات المطبقة في الإمارات إلى مصر، وذلك من خلال التعاون مع الشركة، منوها بأن وزارة الإسكان ستبدأ في استلام إبراج منطقة الأبراج المركزية، بداية من نصف هذا العام.

وأوضح أن العاصمة تضم نوعين من الحدائق، من ضمنهم حديقة النهر الأخضر، والتي تعد أكبر حديقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى حديقة الشعب.