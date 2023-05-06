خالد عباس يكشف عن موعد إنتقال الحكومة بالكامل للعاصمة الإدارية الجديدة

تحدث المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن موعد إنتقال الحكومة بالكامل للعاصمة الإدارية، قائلا: تم نقل حوالي 8 وزارات حتى الآن منذ شهر يناير بالتنسيق مع مجلس الوزراء.



وأضاف "خالد عباس" خلال حواره ببرنامج "تعمير المذاع على قناة "أون"،أن نقل الوزارت سيكون تدريجيا، وبنهاية شهر فبراير أو منتصف مارس المقبل، سيتم الانتهاء من نقل جميع الوزرات.



وأكمل: نوفر سكن خاص للموظفين في الوزرات، حيث تم الانتهاء من 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى 15 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء.



ونوة بأنه تم تخصيص طرق محددة للسيارات الملاكي، وأخرى لعربات النقل، مشدددا على أن المدينة تتوفر بهخا كافة المرافق.

