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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس الإدارة: شركة العاصمة الإدارية تستهدف البنية العقارية الذكية

تعمير
تعمير

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الاداريه الجديدة؛ إن العاصمة الإدارية الان في المرحلة الاولى من عمليات  الانشاءات بشكل عام وستنتهي هذه المرحلة خلال الخمس سنوات القادمة وستستوعب اكثر من مليون نسمة وهذا دليل على ان المدينة تحتاج لتوفير جميع الأنشطة التجارية والصناعية.

وأضاف خالد عباس خلال لقائه ببرنامج تعمير المذاع على قناة اون؛ أن الشركة انتهت من انشاء خمس جامعات خاصة بالتعليم العالي وهناك جامعتين تحت الانشاء حاليا، موضحا أن المدينة ستحتاج اكثر من ثمان جامعات حتى يتم تقديم الخدمات التعليمية لهذا الكم الكبير من سكان المدينة.

وأشار إلى أن الأنشطة الخدميه بجميع انواعها والأنشطة التعليمية والأنشطة الصحية مطلوبة بكثافة في المدينة؛ مضيفا ان الشركة انهت 2 مستشفى  ونحتاج للمزيد من المشروعات الصحية بالإضافة الى ان هذه المشاريع تعتبر  فرص استثمارية جيدة بالإضافة الى انها مطلوبة في المدينة.

وأكد أن الشركه ستقوم بطرح اراضي بمساحات كبيرة وتقدم شراكات استثمارية داخل مصر وخارجها بمساحات متنوعة تصل الى 1000 فدان.

ونوه بان الشركة لا تشترط نوعية معينة من الالتزامات في الشراكة لكن تبيح الشراكة بالنسب في الارباح او بالشراكات بشكل أشمل بحيث تدرس الشركه نوعية الشراكة المقدمة بشكل يحفظ حقوق الشركة ويحفظ نسبة الارباح للمستثمر، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف البنية العقارية الذكية وتستهدف الشركة مواكبة احدث النظم العالمية للبنية التحتية الإنشائية.

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