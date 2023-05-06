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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يعمل لصالح مخابرات أوكرانيا|أول صورة لمنفذ تفجير سيارة بريليبين المقرب من الكرملين

صدى البلد

كشفت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، أن منفذ الهجوم على سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريلبين رئيس حزب روسيا العادلة اعترف بالعمل لصالح مخابرات أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تليجرام" اليوم السبت: "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال زاخار بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضافت أن "المشتبه به أقرّ بأنه زرع عبوة ناسفة بالطريق الذي مرت عليه سيارة زاخار بريليبين ثم فجرها عن بعد، وهرب من مكان الحادث".

وأفادت وسائل إعلام روسية في وقت سابق اليوم بإصابة بريلبين المقرب من الكرملين، ومقتل سائقه في تفجير تعرضت له سيارتهما في الطريق السريع على بعد نحو 70 كم من مدينة بنيجني نوفجورود.

وحسب المعلومات الأولية، فإن منفذي الاعتداء ثبتوا عبوة ناسفة تقدر شدتها بـ300 جرام بحيّز محرك السيارة المنكوبة، حيث سبق للسيارة وخضعت للصيانة مؤخرا.

لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية سيارة الكاتب والسياسي الروسي بريلبين الخدمات الخاصة الأوكرانية أوكرانيا مخابرات أوكرانيا

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