تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

افتتح مساء اليوم الدكتور محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم الدورة رقم 49، وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما والمهتمين من النقاد والصحفيين.
وحضر حفل الافتتاح الفنان حسين فهمي الرئيس الشرفي لهذه الدورة، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، بالإضافة إلى المنتج محمد حفظى وهشام جمال والمخرج محمد ياسين وهشام فتحي وغيرهم..
تفاصيل حفل افتتاح مهرجان جمعية الفيلم
وبدأ الحفل بكلمة من الدكتور محمود عبد السميع الذى اعتذر للحضور بسبب تأخر حفل الافتتاح نتيجة لتأخير وصول صناع السينما والمكرمين.
كما توجه عبد السميع بالشكر إلى الفنان حسين فهمي لكونه الرئيس الشرفي لهذه الدورة، والذي بدوره أعرب عن سعادته بالتواجد فى هذه الدورة.
وأضاف حسين فهمي خلال كلمته أنه سعيد بالتواجد مع صناع السينما وكونه الرئيس الشرفي لهذه الدورة من هذاالمهرجان العريق مهرجان جمعية الفيلم.
كما صعد أيضا الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وتوجه بالتهنئة لفريق عمل المهرجان على افتتاح الدورة الجديدة.
وسلّم الفنان حسين فهمي الرئيس الشرفي لمهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ49 شهادات تكريم لصناع 8 أفلام حصلوا على أعلى تصويت من النقاد والصحفيين.
كما كرمت إدارة مهرجان جمعية الفيلم المصور محمد بكر مصور الفوتوغرافيا الشهير الذي حرص على توجيه الشكر لمحمود عبد السميع رئيس المهرجان وصديقه حسين فهمي.
وأكد بكر أنه قام بتصوير ما يقرب من ٩٠% من أفلام حسين فهمي في السينما مؤكدا على سعادته الشديدة بوجوده ف افتتاح الدورة ٤٩ من جمعية الفيلم.
تفاصيل استفتاء جمعية الفيلم
وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام.
المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.