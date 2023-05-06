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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وكيل تضامن النواب : اتحادات الطلبة والدارسين بالخارج محور للنقاش بالحوار الوطني

مقرر لجنة الشباب
مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني

قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن لجنة الشباب عملت على مدار الشهور الماضية لسماع ما يحتاجه شباب الجامعات والمدارس والأندية والقهاوي من الحوار الوطني.

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مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: زرنا 108 جامعات للاستماع إلى الطلاب

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مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني : لدينا ملفان مهمان البطالة والدارسون بالخارج

وأضاف النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، خلال استضافته ببرنامج “مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”٫: “هناك أكثر من محور سنتحدث عنه ومنها اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية والتحديات التي تقابل رواد الأعمال والدارسين بالخارج والرياضة في مصر ومراكز الشباب فضلا عن ملف الوعي بسبب التحولات الجيلية للتعرف على أفكار الشباب”.

وأشار: “هناك غياب وعي كبير ما بين الشباب سواء في المدارس أو الجامعات أو الخريجين من مشاريع قومية أو أفكار وتحديات”٫ موضحا: “من أوائل الملفات التي تحدث فيها الشباب هو ملف الرياضة في مصر”.

وأوضح: "من بين المطالبات التي طالب بها الشباب فصل وزارة الشباب عن الرياضة، فضلا عن مطالبتهم بتغيير اللائحة التي تنظم العمل داخل اتحاد الجامعات، كما تحدثوا بأكثرية عن الاهتمام بملف ذوي الإعاقة، عودة الجمهور للاستاد من أجل عودة روح الرياضة في مصر من جديد”.

ولفت: "مطالب الشباب تتمثل في دعم اتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المدارس والجامعات، وملف البطالة وريادة الأعمال، وملف الشباب الدارسين في الخارج، بجانب ملف الرياضة في مصر". 

مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني النائب أحمد فتحي المدارس والجامعات الدارسين بالخارج التضامن الاجتماع اتحاد الطلاب اتحاد الجامعات

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