والد زوجة حسن شاكوش : حالة بنتي النفسية ممتازة وإحنا مبسوطين

‏قال طارق السيد والد ريم زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش إن المحضر الذي حررته ابنته ريم ضد زوجها حسن شاكوش تطالب فيه بحقوقها الزوجية المشروعة.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صبايا الشمس"، تقديم الإعلامية "ريهام سعيد"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، نحن نطالب حسن شاكوش بالمؤخر وقائمة المنقولات والذهب ولا يوجد أي شيء آخر خارج هذا النطاق وهذه هي الحقوق المشروعة لأي زوجة.

حالة ابنته النفسية

ونوه ان حالة ابنته النفسية ممتازة قالا: "حالة بنتي النفسية ممتازة واحنا مبسوطين جدا جدا والحمد لله على كل شيء".