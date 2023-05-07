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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب عزبة الخلايلة خرج ليبحث عن رزقه على «توك توك» فعاد جثة هامدة

الضحية
الضحية

لم يتوقع الشاب محمد أسامة الطالب بالصف الثانى الثانوى الزراعى أن القدر سطر له هذه النهاية وأنه سوف يخرج من البيت ولن يعود ويلقى ربه ضحية السعى إلى لقمة العيش.

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محمد خرج للعمل وعاد جثة هامدة

خرج أحمد صباحا يتجول بشوارع مركز الخانكة من خلال التوك توك الذى يعمل عليه بحثا عن الرزق ومساعدة أسرته ليأتي بمتطلبات الحياة ولكن أسرته لم تعلم أنه سوف يخرج ويرجع جثه هامدة.


وتلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص على احد الطرق بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، وبه بجرح طعنى بالرأس.

التصريح بدفن جثة المجنى عليه

وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أسامة 18 عاما وعثر عليه مقتولا وبحوزته متعلقاته وتوك توك خاص به وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.


وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز مصاب بجرح طعني بالرأس.

تحريات المباحث حول الواقعة

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أ 18 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مقيم المرج الجديدة.


وجرى نقل الجثة لمستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أسرة المتوفى.

 

التوك توك التحقيق الجثة الخانكة العثور على جثة

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