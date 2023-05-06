كفر الشيخ.. إزالة حالتين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببلطيم وفوة

تمكنت حملة مجلس مدينتي بلطيم وفوة بمحافطة كفر الشيخ، من إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على أملاك دوله وعلى الأرض الزراعية في المهد والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتحفظ علي مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



تابع اللواء عمرو الفداوي ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة إزالة حالة تعدٍ على أملاك الدولة، عبارة عن أساس خرساني بقرية عماد تابع لقرية بر بحري، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



كما تابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوة، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بمرافقة المختصين والقوة الأمنية من مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة حكمدار مديرية الأمن، ومساعدي مدير الأمن ومركز شرطة فوة، مؤكداً على أن استمرار الحملات لإزالة أي تعديات.